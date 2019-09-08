من سوريا.. أمانة عمال البلديات والسياحة تعلن مساندة مصر في مواجهة الإرهاب

عقدت الأمانة العامة للاتحاد العربى لنقابات عمال البلديات والسياحة برئاسة هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربى للبلديات والسياحة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، اجتماعا بالعاصمة السورية دمشق، السبت، على هامش مؤتمر التضامن مع عمال وشعب سوريا الشقيقة الذى يبدأ فعالياته اليوم الاحد بحضور لفيف من القيادات النقابية العمالية العربية، وتحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا برئاسة جمال قادرى.



حضر الاجتماع نبيل العاقل الامين العام للاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد الدولى، والنائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، وحمدى عرابى النائب الاول للنقابة العامة لعمال الخدمات الإدارية والاجتماعية، وبحضور القيادات العمالية للبلديات والسياحة فى كل من مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين.



تناول الاجتماع أوضاع العاملين بالبلديات والسياحة فى مختلف الاقطار العربية، وأكد المشاركون فى الاجتماع على مساندة مصر فيما تقوم به من مواجهة الارهاب وتأييدها فى ما تقوم به من اجراءات من اجل اجتثاث هذا الإرهاب الأسود من جذوره وتجفيف منابعه.



كما أدان المشاركون ما تتعرض له سوريا من إرهاب منظم ضد شعبها وارضها وأهمية الوقوف الى جانب سوريا حكومة وشعبا فى مسيرتها من اجل القضاء على كافة اشكال الارهاب حتى يعود الاستقرار والامن لكل الاراضى السوريه.



واكد المشاركون على أهمية القضية الفلسطينية لافتين الى انها القضية الأساسية فى الصراع العربى الاسرائيلى.



ودعا المجلس التنفيذى للاتحاد العربى لنقابات عمال البلديات والسياحة فى اجتماعه بدمشق على أهمية الالتفاف حول الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب من اجل مصلحة جميع العمال العرب ومنظماتهم العمالية.