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أخبار العالم

ترامب يلعب مع قطة داخل مكتبه في البيت الأبيض.. ماذا يقصد؟.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:45 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو صُمم للسخرية من شبكة "سي إن إن" الأمريكية..

يظهر الرئيس الأمريكي خلال الفيديو الساخر المصنوع وهو يداعب قطة بواسطة شعاع الليزر، في حين تقف تلك القطة على شعار "سي إن إن".

كان ترامب في الفيديو الأصلي يستعرض مسار إعصار دوريان وتأثيراته من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

ويرغب ترامب من خلال هذا الفيديو في إهانة الشبكة بإظهار نفسه وكأنه يلاعب "سي إن إن".

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