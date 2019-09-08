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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الحمى الصفراء تقضي على حياة 7 أشخاص في نيجيريا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
الحمى الصفراء
الحمى الصفراء
أ ش أ
أكد مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا وفاة سبعة أشخاص، على الأقل، منهم ستة طلاب جراء الإصابة بالحمى الصفراء بولاية باوتشي.

وقال المركز - في بيان: "من بين الحالات المؤكدة سائح كان يزور محمية للحيوانات البرية في يانكري بنفس المنطقة، أما الطلبة الستة المتوفون فكانوا ضمن 95 طالبا يزورون حديقة للحياة البرية بنفس الولاية في شمال شرق نيجيريا".

وأشار البيان - وفقا لصحيفة "كيبل" النيجيرية - إلى أن مركز مكافحة الأمراض نشر فريقا للاستجابة السريعة لدعم ولاية باوتشي على إجراء تحريات واسعة بشأن تفشي المرض الذي ينتقل عبر البعوض المصاب.

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