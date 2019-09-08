جينفير لوبيز تشعل الأجواء بـ تورنتو السينمائي خلال عرض فيلمها Hustlers

أشعلت النجمة العالمية جينفير لوبيز، الأجواء بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد Hustlers، الذي أقيم أمس السبت.



وأطلت جينفير لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عامًا بفستان أصفر طويل مع اعتمادها مع تسريحة الشعر القصير، ومكياج بـ لمسات ذهبية.



ورافق جينفير لوبيز في العرض الخاص لفيلمها Hustlers خطيبها لاعب كرة البيسبول الأمريكي اليكس رودريجرز.



قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلى شهير في نيويورك، يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم الى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الامريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.



ومن المقرر طرح الفيلم في السينمات الأمريكية والعالمية 13 سبتمبر المقبل.





