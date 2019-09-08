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رياضة

ميتشو يتجه للدفع بـ ثلاثي الزمالك الرهيب أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف
تترقب الجماهير المصرية، اليوم، الأحد، نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز، الذي يستضيفه ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يدخل الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك بخط هجوم ناري بقيادة أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، بالإضافة إلى مصطفى محمد، على أمل تحقيق أول ألقابه مع الأبيض.

ونستعرض التشكيل المتوقع لـ الزمالك في مواجهة بيراميدز حيث جاء كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود علاء - حمدي النقاز - عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما"

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - مصطفى محمد.

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