تعرف على الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المصروفات الدراسية من بنك ناصر



أما العاملون في القطاع الخاص فتكون نفس المستندات ويضاف إليها صور بطاقات عدد اثنين ضامنين وإيصال مرافق حديث لطالب التمويل وللضامنين وكذلك ما يفيد مدة الخدمة على أن لا تقل عن خمس سنوات لكل منهم، وبالنسبة لمستندات أصحاب المهن الحرة فهي ذات المستندات العامة و يضاف عليها كشف حساب عن آخر ستة أشهر و مستخرج حديث من السجل التجاري.



تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استمرار بنك ناصر الاجتماعى في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية إيمانا من البنك بأن الاستثمار فى تعليم الأبناء هو الفرصة الأكيدة لتأمين مستقبلهم وبهدف مساعدة أولياء الأمور فى مقابلة أعباء المصروفات الدراسية.وأشارت إلى أن برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية يتيح تمويل سنة دراسية واحدة تسدد علي 10 شهور أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة مثل المرحلة الإعدادية بسنواتها الثلاثة أو الثانوية بحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.وفي ذات السياق قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، مُشيرًا إلى أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى ورثتهم، والعاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الإلتحاق بالمدارس و مساعدة الأسر التى تنفق على تعليم أولادها فى المدارس الخاصة.وأوضح فاروق أن المستندات المطلوبة للعاملين في القطاع الحكومي هي طلب الحصول على التمويل، وصورة رقم القومي ساري بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة مع تقديم خطاب صادر من المدرسة يفيد بالسنة الدراسية للطالب مع توضيح قيمة المصروفات الخاصة بالطالب و شهادة ميلاد الطالب بالكمبيوتر، بالإضافة إلى مفردات المرتب.وبالنسبة لأصحاب وورثة المعاشات يضاف إلى المستندات السابقة بيان بقيمة المعاش أو حصة الوارث من المعاش.