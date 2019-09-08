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رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.. من يحسم اللقب؟

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:15 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم المصرية القمة النارية المرتقبة اليوم الأحد بين الزمالك وبيراميدز، في تمام الثامنة مساء، في نهائي بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما صعد بيراميدز على حساب بتروجت.

الزمالك وبيراميدز في كأس مصر:

نجح الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس مصر تحت قيادة مدربه الجديد الصربي ميتشو بدون استقبال أي هدف، كما واصل الأبيض تألقه في بطولة كأس مصر بتحقيق الفوز الـ 17 على التوالي.

على الجانب الآخر يقدم بيراميدز مستوى رائعًا تحت قيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، حيث نجح في الفوز على الأهلي في دور الـ 8، وواصل تفوقه بهزيمة بتروجيت بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي، ليصل بيراميدز حديث العهد إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.

الزمالك وبيراميدز.. من يفوز بـ كأس مصر؟

ورغم رحيل العديد من النجوم عن بيراميدز في الصيف الماضي على رأسهم البرازيلي كينو وعمر خربين ومحمد مجدي أفشة، إلا أن سباستيان ديسابر نجح في خلق "كيميا" بين اللاعبين الحاليين، وشكل خطًا هجوميًا شرسًا بقيادة عبدالله السعيد وتراوري، حيث سجل بيراميدز 8 أهداف في 4 مباريات تحت قيادة الفرنسي في بطولتي الكأس والكونفدرالية.

التاريخ ينحاز للزمالك على حساب بيراميدز

يتفوق الزمالك من حيث الألقاب والأرقام بشكل كاسح على بيراميدز، حيث تأهل الزمالك للنهائي للمرة الـ 40 في تاريخه وحقق اللقب في 26 مرة، وحل وصيفا في 13 مرة، بينما يستعد بيراميدز للمشاركة في نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

في المقابل يتفوق بيراميدز على الزمالك في المواجهات المباشرة، حيث التقى الفريقان في مباراتين فقط في الدوري الموسم الماضي، تعادلا في مباراة وفاز بيراميدز في الأخرى.

لكن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ على أرض الملعب، ولكنها تعترف من بمن يستغل أخطاء المنافس جيدا، ويسجل أهدافا أكثر.

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