الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2019 ، مشيرةً إلى فتح امكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 إلكترونيًا عبر شبكة الانترنت.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2019 من خلال الضغط

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نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2019

وقالت وزارة التعليم العالي ، اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا في المرحلة الثالثة للتنسيق 183264 ، منهم 103396 بالشعب العلمية ، و79868 بالشعبة الادبية.



وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أن عدد الطلاب المتقدمين بالشعب العلمية 106153 طالبا، وفي الشعبة الأدبية 80771 ، بإجمالي 186924 طالب وطالبة ، منهمم 85510 طلاب بالشعبة العلمية ، و28114 طالبا بالشعبة الادبية .