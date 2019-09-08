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تعليم

الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:16 م
نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2019 ، مشيرةً إلى فتح امكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 إلكترونيًا عبر شبكة الانترنت.

ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2019 من خلال الضغط هنا.

نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق 2019
وقالت وزارة التعليم العالي ، اجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا في المرحلة الثالثة للتنسيق 183264 ، منهم 103396 بالشعب العلمية ، و79868 بالشعبة الادبية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أن عدد الطلاب المتقدمين بالشعب العلمية 106153 طالبا، وفي الشعبة الأدبية 80771 ، بإجمالي 186924 طالب وطالبة ، منهمم 85510 طلاب بالشعبة العلمية ، و28114 طالبا بالشعبة الادبية .

التنسيق 2019
وأكدت الوزارة أنه قد تقدم لمعاهد التعليم العالي ، 69640 طالبا وطالبة ، منهم 17886 طالبا بالشعبة العلمية ، و51754 بالشعبة الأدبية .

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنه قد تخلف عدد (11730) طالب عن التقدم برغباتهم خلال المرحلة ، و استنفد عدد(2757) طالب وطالبة من القسم العلمي وعدد ( 903) طالب وطالبة من القسم الأدبي رغباتهم وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيانها : لقد ألتزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط .

وأضافت ، أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد انتهى من توزيع عدد (555652) طالبا وطالبة في المراحل الثلاث.

تقليل الاغتراب
وأوضحت أن بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد اخطار بترشيحه وليست مستند رسمي لقيد الطالب ، وأضافت أن بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب ( تعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني ) .

وقالت الوزارة : سوف يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية لشئون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد اعلان نتيجة التحويلات الالكترونية (مرحلة تقليل الاعتراب) للمرحلة الثالثة .

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