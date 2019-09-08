صنداي تايمز: استقالة وزيرة العمل البريطانية "خطوة عاصفة تهز الحكومة"

رأت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، اليوم الأحد، أن إعلان وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد استقالتها من منصبها والانسحاب من حزب المحافظين بأنه بمثابة خطوة عاصفة تهز الحكومة.

وأوضحت الصحفية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن الوزيرة راد أعلنت استقالتها من منصبها ومن حزب المحافظين اعتراضًا على ما سمته "تطهير" رئيس الوزراء بوريس جونسون للحزب، و"إخفاقه" في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.



وقالت الوزيرة - في مقابلة حصرية مع (صنداي تايمز) - إنها تتقاعد بسبب "عدم وجود دليل أو نية" على أن جونسون يسعى للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من "الادعاءات بأنها أولويته".



وانتقدت راد أيضًا قرار رئيس الوزراء بإقصاء 21 من المحافظين البارزين الأسبوع الماضي، على رأسهم المستشارون السابقون كين كلارك وفيليب هاموند وحفيد تشرشل السير نيكولاس سويمز، معتبرةً القرار "اعتداء على الأخلاق والديمقراطية".