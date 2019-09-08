ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صنداي تايمز: استقالة وزيرة العمل البريطانية "خطوة عاصفة تهز الحكومة"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
أ ش أ
رأت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية، اليوم الأحد، أن إعلان وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر راد استقالتها من منصبها والانسحاب من حزب المحافظين بأنه بمثابة خطوة عاصفة تهز الحكومة.
وأوضحت الصحفية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن الوزيرة راد أعلنت استقالتها من منصبها ومن حزب المحافظين اعتراضًا على ما سمته "تطهير" رئيس الوزراء بوريس جونسون للحزب، و"إخفاقه" في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة - في مقابلة حصرية مع (صنداي تايمز) - إنها تتقاعد بسبب "عدم وجود دليل أو نية" على أن جونسون يسعى للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من "الادعاءات بأنها أولويته".

وانتقدت راد أيضًا قرار رئيس الوزراء بإقصاء 21 من المحافظين البارزين الأسبوع الماضي، على رأسهم المستشارون السابقون كين كلارك وفيليب هاموند وحفيد تشرشل السير نيكولاس سويمز، معتبرةً القرار "اعتداء على الأخلاق والديمقراطية".

تأتي استقالة راد بعد أيام من استقالة وزير الدولة للأعمال جو جونسون من منصبه اعتراضا على سياسة الحكومة تجاه بريكست.

ترشيحاتنا

قرار جديد من فايلر قبل مواجهة الأهلى لـ كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر الوطني

بعد إلغاء التوك توك.. محلية النواب تكشف عن مشروع قانون لتوفير قروض لاستبداله بـ ميني فان.. اعرف الشروط

ميتشو يتجه للدفع بـ ثلاثي الزمالك الرهيب أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

الآلام تلاحقه.. عبدالله السعيد يربك حسابات بيراميدز قبل موقعة الزمالك

متغسلش سيارتك بسائل الصحون وابتعد عن الملابس القديمة .. لهذه الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينفير لوبيز تشعل الأجواء بـ تورنتو السينمائي خلال عرض فيلمها Hustlers

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور