صور نادرة للملك عبدالعزيز مؤسس السعودية في أرامكو.. شاهد

#الملك_عبدالعزيز في زياره تاريخية ل #أرامكو في العام 1366 هــ 1947 م pic.twitter.com/wTiovF6ShH — نحن تراثنا (@shpsevents) September 8, 2019

نشرت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، المعروفة باسم "نحن تراثنا"، صباح اليوم الأحد، صورتان نادرتان للعاهل السعودي الراحل، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.وأشارت الجمعية والتي نشرت الصورتان للملك السعودي المؤسس - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - وهو في زيارة تاريخية لشركة آرامكو، عام 1947 الموافق 1366 هـوتعتبر شركة "أرامكو" - شركة الزيت العربية الأمريكية تم تدشينها في العام 1933 - أول شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها.وتم تأميم "ارامكو" عام 1988م، وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010، وفقا لتقدير صحيفة "فاينانشال تايمز".ويقع المقر الرئيسي لشركة أرامكو في مدينة الظهران السعودية