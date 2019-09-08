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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

صور نادرة للملك عبدالعزيز مؤسس السعودية في أرامكو.. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:06 م
الملك عبدالعزيز ال
الملك عبدالعزيز ال سعود
على صالح

نشرت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، المعروفة باسم "نحن تراثنا"، صباح اليوم الأحد، صورتان نادرتان للعاهل السعودي الراحل، الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

وأشارت الجمعية والتي نشرت الصورتان للملك السعودي المؤسس - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - وهو في زيارة تاريخية لشركة آرامكو، عام 1947 الموافق 1366 هـ

وتعتبر شركة "أرامكو" - شركة الزيت العربية الأمريكية تم تدشينها في العام 1933 - أول شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها.

وتم تأميم "ارامكو" عام 1988م، وتعد أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010، وفقا لتقدير صحيفة "فاينانشال تايمز".

ويقع المقر الرئيسي لشركة أرامكو في مدينة الظهران السعودية

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