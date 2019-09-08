علي جمعة يوضح حكم حج المرأة أثناء فترة الِعدة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدًا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.





وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.



