ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يوضح حكم حج المرأة أثناء فترة الِعدة.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:32 م
علي جمعة يوضح حكم
علي جمعة يوضح حكم حج المرأة أثناء فترة الِعدة
القسم الديني
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن أهل العلم اتفقوا على عدم جواز حج المرأة أثناء قضائها فترة العدة، مؤكدًا أن ثواب التزام المرأة بالعدة أعظم من ثوابها في الحج.

وأوضح "جمعة" في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة ؟ أن المرأة إذا بلغها خبر وفاة زوجها قبل القنطرة -قبل ختم ضابط جوازات السفر لها- وجب عليها الرجوع للحداد على زوجها وقضاء فترة العدة.

وأضاف أنه في حالة بلوغها خبر وفاته، فإن أيام حجها حتى ترجع، يحسب من أيام العدة، لافتًا إلى أن في حال جهلت امرأة الحكم وذهبت للحج أثناء مدة عدتها، أو تعثر عليها التراجع عن الرحلة بسبب الحجز أو ما شابه؛ فإن حجها صحيح ومقبول إن شاء الله، وتعذر بجهلها ولا حرمة عليها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتاوى يومية تشغل الأذهان.. حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الرحلة.. هل بالمال الحرام يسقط الفريضة.. جمعة: عدم التلفظ بتكبيرة الإحرام يبطل الصلاة.. وموقف من لبس المخيط ناسيا أثناء الإحرام

التصرف الشرعي لمرأة ذهبت للحج وجاءها خبر وفاة زوجها في المطار.. فيديو

ترشيحاتنا

من 35 لـ 50 ألف جنيه.. تقدر تشتري السيارات دي

ميتشو يحسم حرب المراكز.. والزمالك يتسلح بالقوة الضاربة لاصطياد بيراميدز

أخبار التوك شو .. أكبر قيادة منشقة عن الجماعة الإرهابية مع أحمد موسى خلال ساعات.. حقيقة دس سم في العصير لعالم مصري وقتله بالمغرب

جمال عبد الحميد: هذا اللاعب سيصنع الفارق في مباراة الزمالك وبيراميدز

23 سبتمبر أول الخريف.. الأرصاد تحذر المحافظات الساحلية من السيول

هزيمة مشروع إيران.. السعودية والإمارات تصدران بيانا مشتركا هاما حول اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا