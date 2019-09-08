منفر.. بيت الذهب وعاصمة المنوفية حتى عهد محمد علي

تعد مدينة منوف من أقدم المدن في جمهورية مصـر العربية وسميت محافظة المنوفية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة منوف والتي كانت عاصمة لها حتى أواخر القرن التاسع عشر وورد ذكر مـنوف في العديد من المؤلفات التاريخية القديمة باسم منفر (الأرض الطيبة).





ووردت في قوانين ابن مماتي وفي تحفة الإرشاد باسم (منوف العليا) و(برنوب) أي بيت الذهب وهي مدينة الاعمال بالمنوفية وفي تاريخ سنة 1228 هـ وردت باسم منوف العلا.





وقد عرفت بالعليا في العهد العربي لموقعها بقرب رأس الدلتا وفي مكان أعلى مما تقع فيه منوف السفلى (محلة منوف) ومنذ سنة 1259 هـ وهي تعرف باسمها الحالي منوف.





وكانت عاصمة المنوفية من العهد العربي حتى سنة 1826 هـ عندما أصدر محمد علي باشا وإلى مصر قرارا بنقل ديوان المديرية من منوف إلى شبين الكوم لتوسطها بين بلاد المديرية على ان تكون منوف عاصمة لقسم منوف حتى سنة 1871 سمى مركز منوف. ومنذ إنشائها وهي مدينة عامرة ذات أسواق.





وتعد مساحة مركز منوف (192.75) كم مربع وتبلغ المساحة المنزرعة بالمركز (52373) فداناً ويبلغ عدد سكان مركز منوف التقديرى فى (563349) نسمة.



