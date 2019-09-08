البحوث الإسلامية: بدء إعادة المقابلات الشخصية للمرشحين لـ بعثات الأزهر بالخارج

بدأ مجمع البحوث الإسلامية اليوم إعادة المقابلة الشخصية لكل الراسبين في المقابلة السابقة خلال إجراء المسابقة العامة للإيفاد لعام 2018 /2019، حيث تستمر لجان المقابلة في عملها حتى يوم الأربعاء المقبل.



وتضم لجنة المقابلات كلًا من: د. محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ود.نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود.حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية، ود.صلاح صادق عميد كلية التربية الأسبق.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير محمد عيّاد إن المسابقة السنوية للابتعاث تأتي في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف لنشر الثقافة والمعرفة على مستوى العالم وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الأفكار المتطرفة، حيث يرسل الأزهر الشريف مبعوثية سنويًا إلى مختلف دول العالم لتحقيق رسالته العالمية في التوعية وتحقيق السلم المجتمعي، وبيان صحيح الدين.



وأضاف أن المسابقة مرت بمراحل مختلفة من الاختبارات بدءا من الاختبارات التحريرية ثم الشفوية، حيث يجرى التركيز في هذه الاختبارات على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم وعدد من المعايير التي تؤهلهم لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج، لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.