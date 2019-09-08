حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقر قانون مراقبة اللجان الانتخابية

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن وضع كاميرات مراقبة في مراكز الانتخابات، وذلك تحضيرًا لانتخابات الكنيست المقبلة، وفق ما ذكرت صحف دولية.



وبموجب الإقرار، سيسمح مشروع قانون الكاميرات، للمراقبين من الأحزاب السياسية بنقل كاميرات إلى مراكز الانتخاب وتوثيق ما يجري فيها لمزيدٍ من الشفافية داخل اللجان الإنتخابية.



وقال نتنياهو أثناء جلسة حكومية إن مشروع القانون يخدم ضمان شفافية الانتخابات ومنع تزوير نتائجها.



بينما أبدى المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، معارضته لمشروع القانون، مشيرا إلى مخاوف لجنة الانتخابات المركزية من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العملية الانتخابية.



وسيتم طرح مشروع القانون غدا الاثنين في الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث اللازمة ليصبح قانونا رسميا.