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أخبار العالم

الحكومة السودانية الانتقالية تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:04 م
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
أحمد قاسم

أدت الحكومة السودانية الجديدة، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي بقيادة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

ومن المقرر أن يعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعًا مشتركًا عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ويتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وكان حمدوك شدد في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مشيدًا بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

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