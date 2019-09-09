ابن آمون وموت وبناه رمسيس الثالث وأولاده .. 35 صورة من جولتنا في معبد إله القمر بالكرنك

إذا ذهبت إلي منطقة معابد الكرنك في الأقصر لا بد لك أن تزور القمر،والذي يسكن في معبد خونسو ضمن معابد الكرنك،وإذا لم تتمكن من الذهاب للأقصر فإننا في موقع صدي البلد قمنا بجولة في المعبد،وننشر منه 35 صورة للمعبد ونقوشه وأعمدته الرائعة.



جولة كاميرا موقع صدي البلد في المعبد جاءت الأحد بعد زيارة تفقدية قام بها وزير الآثار،لتفقد انتهاء أعمال ترميم اربعة مقاصير بالمعبد،حيث تم تدعيم و ترميم الأسقف و الحوائط الخاصة بها، كما تم تنظيف الأعمدة و المناظر و إزالة الترميم القديم الذي تم في الستينات و السبعينيات لتتم أعمال الترميم وفقا للطرق العلمية الحديثة.



هذا بالإضافة إلى ترميم بوابة بطليموس الثالث و التي تربط معبد خنسو بطريق الكباش،كما قامت البعثة بوضع مشايات من الخشب لتسهيل الوصل إلى المعبد و تسهيل عملية الزيارة،كما تم اقامة معمل مجهز باحدث الوسائل العلمية لسرعة إنجاز و تسهيل اعمال الترميم و تدريب شباب المرممين و الأثريين



وخونسو هو إله القمر فى الديانة المصرية القديمة، و هو ابن آمون وموت فى ثالوث طيبة،وخلال جولتنا رصدنا المعبد الذي يعد من المعابد المتميزة،وهو نموذج كامل للمعبد المصرى القديم، بدأ بناءه الملك "رمسيس الثالث"، و استكمله من بعده ولده "رمسيس الرابع"، ثم "رمسيس الحادى عشر"، وأخيرًا أتمه "حريحور" رئيس الكهنة الذى أصبح آخر ملوك الأسرة العشرين.



ويعود تاريخ معبد خونسو إلي الأسرة 20،إذ بناه رمسيس الثالث وأكمله كاهنا أمون"بانجم و حريحور"،وسر روعة المعبد كما شاهدناه يكمن في مقاصيره الإثني عشر التي تحتفظ بألوانها وزخارفها الزاهية،ويبلغ ارتفاع باب المعبد الخارجي 21 مترًا،وهو من أروع أمثلة الزخرفة في العمارة البطلمية التي عثر عليها في الأقصر.



ويؤدي الباب إلي طريق الكباش،ولعل أمنحتب الثالث هو الذي أسسه ولكنه هنا بناه نكتانيبو الأول في الأسرة الثلاثين، ويمتد تقريبا 3 كيلو مترات جنوبا إلي معبد الأقصر،وترتفع بوابة المعبد الأولى17 مترا ويبلغ عرضها 32 مترًا وسمكها 10 أمتار،ووجهها منحوت بمناظر بينجم الأول من الأسرة الحادية والعشرين وزوجته حنوت تاوي،وهي تقدم القرابين لآمون وموت وخونسو،وللفناء ذي الأعمدة المحيطة صفوف مزدوجة من الأعمدة على ثلاثة جوانب.