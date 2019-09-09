الإفتاء توضح علاج الحزن المستمر وكيفية الرضا بالقضاء والقدر

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، ( ما علاج الحزن المستمر وكيف أرضى بالقضاء والقدر؟).



وأوضح ممدوح، عليكِ أن تستحضري بأن الله تعالى الله حكيم، وإذكرى الله تبارك وتعالى بإسمائه الحسنى وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيزال همك وينجلي.



وأشار الى أن القضاء والقدر المكتوب للإنسان من علم الله لا من إرادته الشرعية، فكل ما يقوم به الإنسان يقوم به بإرادته، ولذا يُحاسب عليه يوم القيامة.



وأوضح أن البلاء قد يكون نقمة أو نعمة وهذا يرجع للشخص، إذا صبر فكان نعمة، إما اذا لم يصبر وغضب وتملك منه الشيطان تحول إلى نقمة.