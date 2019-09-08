بومبيو: لن يتم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان إلا مع توافر شروط معينة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم /الأحد/ أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا تماما بأنه لن يتم سحب القوات الأمريكية في أفغانستان وفقا لجدول زمني، ولكن عندما "تتوافر شروط معينة"، وذلك عقب إلغاء ترامب مفاوضات السلام مع حركة "طالبان" الأفغانية.



وقال بومبيو - في مداخلة تليفزيونية مع قناة "سي إن إن" الأمريكية - إنه في حال عدم تحقق هذه الشروط سيكون التعامل مثلما انسحب الرئيس من الاتفاق مع كوريا الشمالية والاتفاق النووي الإيراني، مضيفا "إذا كان الوضع غير صحيح ولا يحمي الأمريكيين، فلن تكون الشروط ملائمة على أرض الواقع".



وأشار بومبيو إلى أن حركة "طالبان" حاولت تلاشي مفاوضات السلام مع ترامب من خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها في العاصمة "كابول" وراح ضحيتها جنود أمريكيين، قائلا "أعتقد أن الرئيس ترامب اتخذ القرار الصحيح عندما قال لن تسير الأمور على هذا النحو علينا الابتعاد من المفاوضات في حال إن استخدم الآخرون العنف. لا يصح أن يتقل مواطن أمريكي ولا نهتم بالأمر ونكافئ طالبان على تصرفها السيء هذا".



وفي ختام المداخلة، قال مومبيو إن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول أن تصل إلى إلتزام طالبان بوعودها، وتحقيق ما عجزت الوصول إليه الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة على مدار عقدين، مؤكدا أن الأمر لا ينتهي عند الالتزام بالمفاوضات ولكن تنفيذ شروطها على أرض الواقع.



وتابع قائلا "في حال تنفيذهم تلك الشروط، أتمنى أن أرى وحدة كافة أطياف الشعب الأفغاني، وأن تجد طالبان مسلكا للحديث مع الفصائل الأفغانية وإرساء السلام في البلاد".



يذكر أن ترامب ألغى المفاوضات السلام المقرر إجرائها في "كامب دايفيد" الأمريكية مع ممثلي حركة "طالبان"، وذلك بعد تبني الحركة الإرهابية هجوما في "كابول"، وأسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.