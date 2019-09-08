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أخبار العالم

بسبب دخوله المستشفى .. أمير الكويت يؤجل لقاء ترامب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:07 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح
حسام رضوان
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح دخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فحوصات طبية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الصباح إن إجراء الفحوصات دعا الأمير إلى تأجيل اللقاء المقرر عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الديوان الأميري أعلن في وقت سابق أن أمير البلاد أجرى فحوصات طبية بعد وعكة صحية تعرض لها.

وتسببت تلك الوعكة في غياب الأمير عن لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته للكويت.

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