العثور على مسئول في حزب الله اللبناني جثة هامدة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بالعثور على جثة مسؤول سابق في حزب الله اللبناني داخل منزله في ضاحية بيروت الجنوبية.



وقالت الوكالة إن تم العثور على المسئول (علي ح.) جثة هامدة داخل شقته.



وأضافت: أن السلطات الأمنية توجهت على الفور إلى شقته وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصل الحادث.



وأوضحت: أن السلطات في انتظار وصول الطبيب الشرعي إلى موقع الحادث.



فيما لم تصدر أية تعليقات من قبل حزب الله بعد.

