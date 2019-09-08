هل تعلم النبى محمد من غيره ؟.. خالد الجندى يجيب

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، كان يتعلم من غيره، وليس من الوحى فقط، مشيرا إلى أن النبى- صلى الله عليه وسلم-، هو معلم الأمة والدنيا.
وأوضح الشيخ خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن تعلم النبى محمد - صلى الله عليه وسلم-لا يقدح من مقامه فى أى من الأمور، فهو: معلم ومتعلم.
وذكر الشيخ خالد الجندى، أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يتعلم من" أصحابه، واليهود والنصارى، والفرس والروم، وأمهات المؤمنين، وبلال، وجبريل"، مؤكدا أن هذا وفق ما جاء فى القرآن والسنة.
وأوضح الشيخ خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن تعلم النبى محمد - صلى الله عليه وسلم-لا يقدح من مقامه فى أى من الأمور، فهو: معلم ومتعلم.
وذكر الشيخ خالد الجندى، أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يتعلم من" أصحابه، واليهود والنصارى، والفرس والروم، وأمهات المؤمنين، وبلال، وجبريل"، مؤكدا أن هذا وفق ما جاء فى القرآن والسنة.