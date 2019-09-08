هل تعلم النبى محمد من غيره ؟.. خالد الجندى يجيب

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبى محمد -صلى الله عليه وسلم-، كان يتعلم من غيره، وليس من الوحى فقط، مشيرا إلى أن النبى- صلى الله عليه وسلم-، هو معلم الأمة والدنيا.



وأوضح الشيخ خالد الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن تعلم النبى محمد - صلى الله عليه وسلم-لا يقدح من مقامه فى أى من الأمور، فهو: معلم ومتعلم.



وذكر الشيخ خالد الجندى، أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يتعلم من" أصحابه، واليهود والنصارى، والفرس والروم، وأمهات المؤمنين، وبلال، وجبريل"، مؤكدا أن هذا وفق ما جاء فى القرآن والسنة.