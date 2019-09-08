رئيس جامعة الزقازيق الجديد .. مسيرة علمية

أكد المركز الاعلامي بجامعة الزقازيق انه صدر اليوم قرار بتعيين الدكتور «عثمان السيد عبد العال شعلان» رئيسا لجامعة الزقازيق خلفا للدكتورة "ميرفت عسكر" القائم بأعمال رئيس الجامعة .



حرص موقع صدي البلد علي رصد ابرز المناصب التي شغلها "شعلان" خلال مسيرتة العلمية والعملية حيث كان يشغل منصب رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وتم ترقيته نائبًا لرئيس الجامعة في يناير الماضي .



كما كان «عثمان شعلان» عضو باللجنة الدائمة للهندسة الإنشائية لترقية الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات للدوريتين الحادية عشر والثانية عشر وهي الدورة الحالية.



كما قام بمناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بالجامعات المختلفة، وقام بالعديد من الأنشطة داخل وخارج الجامعة في المجال البيئة وخدمة المجتمع بالأضافة الي شغله منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.