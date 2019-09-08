ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الزقازيق الجديد .. مسيرة علمية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:18 م
الدكتور عثمان شعلان
الدكتور عثمان شعلان
محمد الطحاوي
أكد المركز الاعلامي بجامعة الزقازيق انه صدر اليوم قرار بتعيين الدكتور «عثمان السيد عبد العال شعلان» رئيسا لجامعة الزقازيق خلفا للدكتورة "ميرفت عسكر" القائم بأعمال رئيس الجامعة .

حرص موقع صدي البلد علي رصد ابرز المناصب التي شغلها "شعلان" خلال مسيرتة العلمية والعملية حيث كان يشغل منصب رئيس قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق وتم ترقيته نائبًا لرئيس الجامعة في يناير الماضي .

كما كان «عثمان شعلان» عضو باللجنة الدائمة للهندسة الإنشائية لترقية الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات للدوريتين الحادية عشر والثانية عشر وهي الدورة الحالية.

كما قام بمناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير بالجامعات المختلفة، وقام بالعديد من الأنشطة داخل وخارج الجامعة في المجال البيئة وخدمة المجتمع بالأضافة الي شغله منصب نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هندسة الزقازيق تستكمل أعمال الإحلال والتجديد بمدرسة تل روزن

بمحاضرتين.. جامعة الزقازيق تشارك في مؤتمر التخصصات الهندسية المتداخلة برومانيا

بالأسماء.. تعيين 3 عمداء جدد بجامعة الزقازيق

ميرفت عسكر قائما بأعمال رئيس جامعة الزقازيق

قرارات وزارية هامة من التعليم العالي باجتماع الأعلى للجامعات

مجلس جامعة الزقازيق يناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

نهائي كأس مصر .. الزمالك يتسلح بالقوة الضاربة أمام بيراميدز.. اعرف التشكيل

سر إصرار عمر خربين على الانتقال لـ بيراميدز

الهلال السعودي يجهز نجم الفريق استعدادًا لمواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا

الدولار يتراجع في 11 بنكا في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر

السعودية تعلن بدء عهد عسكري جديد.. المملكة تصنع السلاح

ابويا زملكاوى وهيطردنى لو خسر.. سألنا جماهير الاهلى هتشجع مين فى نهائى الكاس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا