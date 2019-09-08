نجل شقيق الملك سلمان.. تعرف على سفير السعودية بالبحرين سلطان بن احمد بن عبدالعزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرًا لدى مملكة البحرين.



دارت الكثير من الأسئلة حوله وحول السيرة الذاتية للأمير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز الذي تولى منصب سفير السعودية في البحرين الجديد، وكان في وقت سابق مستشار في الديوان الملكي السعودية، كما يعتبر أحد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة أحمد بن عبدالعزيز آل سعود للتنمية الإنسانية، وهو نجل الأمير أحمد بن عبدالعزيز وأمه فهدة بنت تركي بن أحمد السديري.



الأمير سلطان يعتبر أحد أهم رموز المجتمع السعودي وأحد الشخصيات الاجتماعية فعالية في المملكة، فله الكثير من الانجازات في المجال التنموي والاقتصادي، كما استطاع أن ينهض بالمستويات المهنية والعملية في هذا المجال بتوفير الكثير من الاحتياجات الهامة لهذا الشأن.



وكان تعيين الأمير سلطان بن أحمد، ضمن جملة أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان وبلغ عددها 3 أوامر ملكية تصدرها إعفاء خالد الفالح من منصبه كوزير للطاقة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلفا له.



كما أمر الملك سلمان بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة من منصبه، وتعيين أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.