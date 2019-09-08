تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء تتكون من 7 مستندات.





وأضاف الدكتور أحمد فرحات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مستندات التصالح في مخالفات البناء تتكون من "البطاقة الشخصية، وعلاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف، ويجوز المالك نفسه أو ملاك الوحدات المتكاملين، مستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحالات التجارية بشرط مثبتة في الشهر العقاري".



