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تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:00 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء تتكون من 7 مستندات.

وأضاف الدكتور أحمد فرحات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مستندات التصالح في مخالفات البناء تتكون من "البطاقة الشخصية، وعلاقة المتقدم بالتصالح مع المبنى المخالف، ويجوز المالك نفسه أو ملاك الوحدات المتكاملين، مستند يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من خلال تقديم محضر المخالفة أو إيصال من مرافق الكهرباء أو الماء والغاز أو شهادة من الضرائب العقارية أو العقود المبرمة مع السكان أو المحالات التجارية بشرط مثبتة في الشهر العقاري".

وتابع الدكتور أحمد فرحات، أن المستند الرابع هو نسختان من الرسومات المعمارية ومعتمدة من مكتب هندسي، والرسومات الخاصة بالترخيص، تقرير سلامة إنشائية مقدم من كتب استشاري ومعتمد من نقابة المهندسين، وآخر مستند إيصال يثبت دفع رسوم الفحص.

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