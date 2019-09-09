شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى

احتفلت جماهير نادي الزمالك، بتتويج نادى الزمالك ببطولة كأس مصر التي تُوج بها للمرة الـ27 في تاريخه على حساب بيراميدز أمام مقر نادى الزمالك بمية عقبة.





وتوافدت الجماهير على مقر النادي بميت عقبة، للاحتفال باللقب أمام أسوار النادي، والهتاف بأسماء اللاعبين والجهاز الفني.





ورفع عدد كبير من جماهير نادى الزمالك الاعلام والألعاب النارية.





ونجح أشرف بن شرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز وتمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.



