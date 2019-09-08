ثنائي محترف يحصد 3 ألقاب بقميص نادي الزمالك

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر رقم 27 فى تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب وأحرز ثلاثية الفارس الأبيض أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما هدف.



وتعتبر البطولة رقم 27 لفريق الزمالك اللقب الثالث للثنائي التونسي حمدى النقاز وفرجاني ساسي بعد انضمامهما إلى صفوف القلعة البيضاء.



وحقق ثنائى الفارس الأبيض المحترفين فرجاني ساسي وحمدى النقاز لقب بطولة السوبر المصري السعودى بعد فوز الفارس الأبيض على فريق الهلال السعودى بنتيجة 2-0.



كما حقق ثنائى التوانسة بقميص نادى الزمالك الفوز بلقب كاس الكونفيدرالية بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح فى نهائى كاس الإتحاد الإفريقي وتوج كلا اللاعبين بالبطولة الثالثة بعدما حصدت القافلة البيضاء على بطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0.



