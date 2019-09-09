روسيا تفوز على تايلاند 3-1 في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

فاز المنتخب الروسى على نظيره التايلاندى 3-1 فى المباراة التى جمعت بينهما الاحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة والتى تستضيفها مصر حتى السبت المقبل.



وجاءت نتائج الاشواط 22-25 و25-23 و25-9 و25-18.



ويذكر ان روسيا وتايلاند كان تأهلا لدور ال١٦ برفقة رومانيا حيث حسمت روسيا صدارتها للمجموعة بعد ان ارتفع رصيدها الى 9 نقاط تليها رومانيا برصيد 6 نقاط ثم تايلاند برصيد ٤ نقاط بشكل مؤقت.



وتواجه روسيا غدا رومانيا فى الجولة الاخيرة بالمجموعة ..فيما تواجه تايلاند غدا الارجنتين من اجل حسم بطاقة التأهل الرابعة لدور ال١٦ حيث تأتى بيلاروسيا فى المركز الرابع حتى الان برصيد ثلاث نقاط "لعبت جميع مبارياتها بالمجموعة" تليها الارجنتين برصيد نقطتين.