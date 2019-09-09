ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

روسيا تفوز على تايلاند 3-1 في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:17 ص
صدى البلد
أحمد هاني
فاز المنتخب الروسى على نظيره التايلاندى 3-1 فى المباراة التى جمعت بينهما الاحد بمجمع الصالات باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت ١٨ سنة والتى تستضيفها مصر حتى السبت المقبل.

وجاءت نتائج الاشواط 22-25 و25-23 و25-9 و25-18.

ويذكر ان روسيا وتايلاند كان تأهلا لدور ال١٦ برفقة رومانيا حيث حسمت روسيا صدارتها للمجموعة بعد ان ارتفع رصيدها الى 9 نقاط تليها رومانيا برصيد 6 نقاط ثم تايلاند برصيد ٤ نقاط بشكل مؤقت.

وتواجه روسيا غدا رومانيا فى الجولة الاخيرة بالمجموعة ..فيما تواجه تايلاند غدا الارجنتين من اجل حسم بطاقة التأهل الرابعة لدور ال١٦ حيث تأتى بيلاروسيا فى المركز الرابع حتى الان برصيد ثلاث نقاط "لعبت جميع مبارياتها بالمجموعة" تليها الارجنتين برصيد نقطتين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة سياحية لحكام بطولة العالم لناشئات الطائرة فى الأهرامات

كندا تهزم كوريا الجنوبية 3-1 في كأس العالم للكرة الطائرة

منتخب بيلاروسيا يفوز على نظيره التايلاندي 3-2 فى بطولة العالم للناشئات

رومانيا تفوز على الارجنتين 3-0 فى بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

مصر تفوز على بورتوريكو 3-1 في افتتاحية بطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

فريق ناشئات بلغاريا للكرة الطائرة يفوز على الكونغو ببطولة العالم

ترشيحاتنا

محمد النني يوجه رساله إلى شيكابالا بعد فوز الزمالك بـ كأس مصر

نهائى كاس مصر.. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الثانى للزمالك فى مرمى بيراميدز ..فيديو

الإفتاء ترد على السؤال المثير.. هل جعل العلماء السنة فوق القرآن.. فيديو

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

نهائي كأس مصر .. تصرف غريب من مرتضى منصور فى مدرجات برج العرب

دبحتها ورميتها في الترعة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل طفلته الصغيرة بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى