وقوع 3 انفجارات بمدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية

كشفت فضائية الحدث السعودية عن وقوع 3 انفجارات في جنوب مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية.



وقالت الفضائية إن هذه الانفجارات وقعت داخل مواقع تابعة لميليشيات عراقية داخل الأراضي السورية.



وأضافت أنها استهدفت مواقع ميليشيات الأبادل وحيدريون وحزب الله العراقية في البوكمال.



ولم تكشف الفضائية عن أسباب وقوع هذه الانفجارات.