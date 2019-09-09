أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر

تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.



أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف وأشرف بن شرقي هدفين.



ومن جانبه وجه إسلام الشاطر، نجم النادي الأهلي السابق، ومقدم برنامج ملعب الأهلي عبر قناة النادي الأهلي الفضائية تهنئة خاصة الى نادي الزمالك بتحقيقه لقب كأس مصر لهذا الموسم.



وقال إسلام الشاطر في برنامجه: "الروح الرياضية في الأهلي وهي دائمًا ما تكسب الناس، وهي الأساس في كل شيء، ولذلك أقول مبروك لنادي الزمالك فوزه بكأس مصر".



كما أشار اسلام الشاطر في تصريحاته الي ان الأهلي ودع بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز، ولكن بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة في المباراة.