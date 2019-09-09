رئيس بلدية إسطنبول يكشف عن قضية فساد كبرى ضد أردوغان

كشف عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، عن قضية فساد كبرى جديدة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية في مدينة اسطنبول.



ووفقا لصحيفة زمان التركية المعارضة، فإن أكرم أوغلو توصل إلى أن رجل الأعمال التركي ومالك صحيفة يني شفق المؤيدة لأردوغان، آدم ألتونصوي، صهر نوري البيرق، شقيق صهر أردوغان البراء البيرق، قد حصل على 212 مناقصة في اسطنبول منذ عام 2011 وحتى اليوم.



وقالت الصحيفة إن البيرق حصل على 16 مناقصة منذ يناير 2018 إلى يناير 2019، بقيمة أكثر من 300 مليون ليرة.



كما استأجرت بلدية اسطنبول سيارات من شركة "بلاتفورم توريزم" المملوكة له، بقيمة 2 مليار و200 مليون ليرة بين 2011 إلى 2018.



ويتضح من قضايا الفساد التي يكتشفها اكرم أوغلو خلال الفترة الماضية، أن نظام أردوغان اعتاد منح المشاريع إلى رجال الأعمال المقربين منه.