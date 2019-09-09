ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان مع قصي خولي فى دبي.. ويعلن: انتظروا مفاجأة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
محمد رمضان - قصي
محمد رمضان - قصي خولي
شروق ابراهيم
نشر الفنان السوري قصي خولي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يجمعه بالفنان محمد رمضان من أحد الملاهي الليلية في دبي.

وقال قصي خولي: "لما تجتمع بالاسطورة محمد رمضان كل تحية من جمهوري للامبراطور"، ويرد عليه محمد رمضان قائلا: "ممثل عبقري وانتظروا لينا مفاجاة".

ثم قامت الفنانة نسرين طافش صور تجمعه بـ محمد رمضان وقصي خولي وعلقت على الصورة قائلة: "ليلة جميلة تحمل مفاجات".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي طرح في الموسم الرمضاني الماضي، كما نافس قصي خولي بمسلسل خمسة ونص.

ترشيحاتنا

تحسن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد للسيول قريبا..فيديو

حمدي النقاز لـ نجم الاهلي السابق: مبتفهمش في الكورة

أخبار التوك شو.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر..واحتفال غريب لـ ياسمين الخطيب بعد تتويج الفارس الأبيض

قبل أن يتحول إلى كابوس.. مشروب له مفعول السحر لنسف الكرش

شاهد.. أحدث ظهور لـ آصالة.. والجمهور يتغزل فيها

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم 9-9-2019 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر جديدة ومكياج صاخب.. شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات