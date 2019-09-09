محمد رمضان مع قصي خولي فى دبي.. ويعلن: انتظروا مفاجأة

نشر الفنان السوري قصي خولي فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" يجمعه بالفنان محمد رمضان من أحد الملاهي الليلية في دبي.وقال قصي خولي: "لما تجتمع بالاسطورة محمد رمضان كل تحية من جمهوري للامبراطور"، ويرد عليه محمد رمضان قائلا: "ممثل عبقري وانتظروا لينا مفاجاة".ثم قامت الفنانة نسرين طافش صور تجمعه بـ محمد رمضان وقصي خولي وعلقت على الصورة قائلة: "ليلة جميلة تحمل مفاجات".يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" الذي طرح في الموسم الرمضاني الماضي، كما نافس قصي خولي بمسلسل خمسة ونص.