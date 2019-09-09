بعدما أثار الجدل.. خبر جديد بشأن زواج وسام بريدي وريم السعيدي

أعلن الإعلامي وسام بريدي، وزوجته التونسية ريم السعيدي خبر انتظارهما لمولود جديد عبر صفحته الرسمية على انستجرام .وكتب وسام بريدي على لسان ابنته الصغرى بيلا تعليقا على صورة نشرها عبر صفحته : " بيلا : بعدني صغيرة بس قد المسؤولية بابا وماما عطيوني أحلا هدية بعيدي ورح يصير عندي إخت اهتم فيها وحبها وترافقني بكل حياتي بحبكن".وقبل عامين أثار زواج وسام بريدي وريم السعيدي جدلا واسعا في الأوساط العربية، وذلك بسبب انتماء وسام بريدي للديانة المسيحية بينما زوجته مسلمة ، وكان هذا أول تطبيق للسماح بالزواج المدني في تونس .وأيضا وسام البريدي ، هو شقيق الممثل الراحل عصام بريدي .