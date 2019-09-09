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فن

تعرف على الأغنية العربية صاحبة الـ 600 مليون مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
سعد المجرد
سعد المجرد
قسم الفن
نجحت الأغنية المغربية في التربع على عرش الأغاني العربية من حيث عدد المشاهدات، إذ وصلت أغنية أنت معلم للفنان المغربي سعد المجرد لـ 600 مليون مشاهدة، لتكون الأغنية الأعلى مشاهدة واستماعا في الوطن العربي.

أما عن كواليس أغنية "انت معلم" فصرح سعد المجرد في لقاء تلفزيوني سابق: "تدخلت في كل شيء يخص الأغنية من الكلمات والألحان إلى التوزيع الموسيقي".

وأضاف سعد المجرد: "انا الذي اخترت تواجد رجل وامرأة متقدمين في العمر لأن الأغنية كانت مقدمة لجميع الفئات".

أحدث أعمال سعد المجرد هو دويتو غنائي مع الفنان محمد رمضان بعنوان "انساي" تم طرحها منذ شهر واحد وحققت 132 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

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