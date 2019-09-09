العلاج في سرية.. تحليل فيروس سي للطلاب الجدد بكليات جامعة المنيا

فى سابقة أولى من نوعها تجرى جامعة المنيا الكشف الطبى على الطلاب الجدد والمرشحين للالتحاق بكليات الجامعة تحليل فيروس سى لجميع المتقدمين بجانب الكشف الطبى في تخصصات الباطنة والرمد والأسنان وفي حالة اكتشاف إصابة أحد الطلاب المتقدمين بالمرض يتم معالجته بسرية تامة وبالمجان، كما أن رسوم الكشف الطبي تُدفع عن طريق منافذ فوري بعد حصول الطالب على كود الدفع ثم إحضاره إيصال السداد عند التوجه للكشف تسهيلًا على الطلاب.



يقول الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا إن الجامعة بدأت في استقبال الطلاب الجدد والمرشحين للالتحاق بكليات الجامعة بإجراء الكشف الطبي والذي يشمل على إجراء كشف في تخصصات الباطنة، والرمد، والأسنان، بالإضافة إلى تحليل فيروس سي والذي يتم لأول مرة لجميع الطلاب المتقدمين، لافتًا إلى أنه في حالة اكتشاف إصابة أحد الطلاب المتقدمين بالمرض يتم معالجته بسرية تامة وبالمجان، مضيفًا أن رسوم الكشف الطبي تُدفع عن طريق منافذ فوري بعد حصول الطالب على كود الدفع ثم إحضاره إيصال السداد عند التوجه للكشف؛ تسهيلًا على الطلاب.



وتبادل رئيس الجامعة الحوار مع الطلاب خلال تفقده لأعمال الكشف الطبي، للتعرف على آراء الطلاب والخدمات المقدمة لهم، وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية، والالتزام بمحاضراتهم.



وأشار إلي أنه عقب انتهاء أعمال الكشف الطبي بمتحف الفن الحديث بالجامعة سيُقام استقبال حافل للطلاب وتنظيم فقرات غنائية لهم ، وأنشطة متنوعة وترويحية ، بالإضافة إلى تدريبهم على المشغولات اليدوية وإهدائهم بعض الهدايا، هذا إلى جانب عقد مؤتمرات طلابية من خلال مبادرة «أعرف .. جامعتك» للتعريف بأنشطة الجامعة التي تتم من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وبمكاتب رعاية الطلاب بالكليات وما تضمه من أنشطة ثقافية وفنية، وعلمية، واجتماعية، ورياضية.



وفي سياق متصل عقد الدكتور ياسر فتحي، عميد كليات طب الأسنان، والدكتور مصطفى جودت وكيل كلية الصيدلة، والدكتور محمد صلاح منسق الأنشطة بكلية الطب، لقاءات طلابية تعريفية مع طلاب كلياتهم الجُدد لتعريفهم بكلياتهم وأقسامها المختلفة.



يذكر أنه يُشارك في تنظيم واستقبال الطلاب اتحاد طلاب الجامعة و فريق طلاب من أجل مصر، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة الأمن الإداري بالجامعة.



كانت الجامعة قد استقبلت اليوم الطلاب المرشحين للقبول بكليات "الطب" و"طب الأسنان" و"الصيدلة.

