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تعليم

مفاجأة سارة.. التعليم: قبول جميع الأطفال في سن 5 سنوات أو من تجاوزها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:02 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه نظرًا للإقبال المتزايد على المدارس الرسمية والمتميزة للغات، ومع الإقبال الشديد لأولياء الأمور على التقديم لهذه المدارس خلال الفترة المحددة من كل عام لقبول الطلبات، وافق وزير التربية والتعليم على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذا يأتي حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لأطفالنا.

وقد وجه قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا إلي مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على السادة المحافظين؛ لإبداء ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن، وتتضمن هذه المقترحات الآتي: حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، واستخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، بالإضافة إلى زيادة الكثافة بالقاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.

كما تم تكليف السادة مديري المديريات بعرض تلك المقترحات والحلول علي المحافظ لإبداء ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.

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