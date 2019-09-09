رامي صبري يعزف على البيانو من داخل منزله

نشر الفنان رامي صبري صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يعزف على البيانو في منزله، وشارك الجمهور بالتعليق: صباح الفل يا نجم.



كان المطرب رامي صبري نشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية البرومو الدعائي لفيديو كليب أغنيته الجديدة "بقابل ناس" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وعلق قائلًا: "كليب وبقابل ناس قريبًا".



يذكر أن رامى صبرى طرح مؤخرًا ألبوم "فارق معاك"، الذى ضم 12 أغنية، هي: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك".