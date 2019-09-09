رامي صبري يعزف على البيانو من داخل منزله

نشر الفنان رامي صبري صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يعزف على البيانو في منزله، وشارك الجمهور بالتعليق: صباح الفل يا نجم.
كان المطرب رامي صبري نشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية البرومو الدعائي لفيديو كليب أغنيته الجديدة "بقابل ناس" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وعلق قائلًا: "كليب وبقابل ناس قريبًا".
يذكر أن رامى صبرى طرح مؤخرًا ألبوم "فارق معاك"، الذى ضم 12 أغنية، هي: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك".
كان المطرب رامي صبري نشر مؤخرًا عبر صفحته الشخصية البرومو الدعائي لفيديو كليب أغنيته الجديدة "بقابل ناس" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، وعلق قائلًا: "كليب وبقابل ناس قريبًا".
يذكر أن رامى صبرى طرح مؤخرًا ألبوم "فارق معاك"، الذى ضم 12 أغنية، هي: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك".