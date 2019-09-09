موعد اذان المغرب اليوم .. وخطأ شائع عند الإفطار يخالف سنة النبي

موعد اذان المغرب اليوم يتحراه صائمو عاشوراء ، حيث إنه وقت إفطار أولئك الصائمين، الذين يسعون للفوز بفضل يوم عاشوراء ، لأن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة قبله، كما رواه مسلم، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية»، وورد في صحيح مسلم، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فقال: « أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».
موعد اذان المغرب اليوم في القاهرة والجيزة والمنصورة والخارجة وطلخا في تمام الساعة 6:10 ، وفي القاهرة الجديدة وأسيوط والزقازيق ودمياط 6:09، وفي الأسكندرية يؤذن المغرب في الساعة 6:16 ، أما في دمنهور 6:14، وبورسعيد 6:07 ، وفي السويس 6:05، فيما أنه في طنطا 6:12.
وعن موعد اذان المغرب اليوم في مدينة أكتوبر وبنها وبني سويف و المنيا وشبين الكوم الإفطار يكون في تمام الساعة 6:11، وفي شرم الشيخ 5:57، أما في أسوان 6:00، ودهب 5:56، وفي الفيوم 6:12، وفي الغردقة 5:58، والإسماعيلية وسوهاج 6:06، وقنا والأقصر 6:02، وفي مرسى مطروح 6:27.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البعض يصلى قبل أن يفطر، مؤكدًا أنه يستحبُّ أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب؛ وهذا هو من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم عاشوراء وفي غيره من أيام الصيام.
واستشهد «علام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بما روي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".
وأوضح أن هذا الحديث يبين أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر قبل الصلاة، وفي هذا مراعاة لسنَّة تعجيل الفطر، وكان فطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رطبات أو تمر أو ماء؛ فعن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» أخرجه الترمذي في "سننه"، فإذا صلَّى الصائم المغرب أكمل إفطاره إن شاء.
وتابع: «إن المبادرة إلى الفطر حتى قبل صلاة المغرب من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا مستحب ولو على تمر أو شربة ماء أو لبن».
وأكدت الكثير من الأحاديث الشريفة على عظم فضل صيام عاشوراء ، حتى أنه ورد في الأثر أن عاشوراء كان أكثر الأيام التي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على تحري صيامها، وحثنا على صيام يوم عاشوراء ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ». متفق عليه.
وروي أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه
وورد في صحيح مسلم، عن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عاشوراء هو اليوم العاشـر من الـمحـرم ، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بصـوم عاشـوراء : يوم العـاشـر " رواه البخاري ، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي –صلى الله عليه وسلم- عن صيام عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه» رواه مسلم ، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء.
صيام عاشوراء مراتب ودرجات:
صيام يوم عاشوراء له ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام تاسوعاء اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفردًا .
موعد اذان المغرب اليوم في القاهرة والجيزة والمنصورة والخارجة وطلخا في تمام الساعة 6:10 ، وفي القاهرة الجديدة وأسيوط والزقازيق ودمياط 6:09، وفي الأسكندرية يؤذن المغرب في الساعة 6:16 ، أما في دمنهور 6:14، وبورسعيد 6:07 ، وفي السويس 6:05، فيما أنه في طنطا 6:12.
وعن موعد اذان المغرب اليوم في مدينة أكتوبر وبنها وبني سويف و المنيا وشبين الكوم الإفطار يكون في تمام الساعة 6:11، وفي شرم الشيخ 5:57، أما في أسوان 6:00، ودهب 5:56، وفي الفيوم 6:12، وفي الغردقة 5:58، والإسماعيلية وسوهاج 6:06، وقنا والأقصر 6:02، وفي مرسى مطروح 6:27.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البعض يصلى قبل أن يفطر، مؤكدًا أنه يستحبُّ أن يكون الفطر قبل صلاة المغرب؛ وهذا هو من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في يوم عاشوراء وفي غيره من أيام الصيام.
واستشهد «علام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بما روي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في "سننه".
وأوضح أن هذا الحديث يبين أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر قبل الصلاة، وفي هذا مراعاة لسنَّة تعجيل الفطر، وكان فطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رطبات أو تمر أو ماء؛ فعن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» أخرجه الترمذي في "سننه"، فإذا صلَّى الصائم المغرب أكمل إفطاره إن شاء.
وتابع: «إن المبادرة إلى الفطر حتى قبل صلاة المغرب من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وهذا مستحب ولو على تمر أو شربة ماء أو لبن».
وأكدت الكثير من الأحاديث الشريفة على عظم فضل صيام عاشوراء ، حتى أنه ورد في الأثر أن عاشوراء كان أكثر الأيام التي حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على تحري صيامها، وحثنا على صيام يوم عاشوراء ، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ». متفق عليه.
وروي أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. متفق عليه
وورد في صحيح مسلم، عن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
عاشوراء هو اليوم العاشـر من الـمحـرم ، وصيـامـه سنة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بصـوم عاشـوراء : يوم العـاشـر " رواه البخاري ، وورد في فضل صيامه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي –صلى الله عليه وسلم- عن صيام عاشوراء فقال: «أحتسب على الله أن يكفـر السنـة التي قـبلـه» رواه مسلم ، كـمـا يـسـتحـب صـيـام يـوم تـاسـوعـاء.
صيام عاشوراء مراتب ودرجات:
صيام يوم عاشوراء له ثلاث مراتب، أولها وأكملها صيام تاسوعاء اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وثانيها صيام اليوم التاسع والعاشر، والمرتبة الأخيرة هي صيام اليوم العاشر منفردًا .