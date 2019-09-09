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محافظات

أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
محمود زيدان
تشهد قرى مركز كفر الشيخ حالة من التنافس فيما بينها، عقب انطلاق مبادرة "أجمل قرية"، خاصة في مجال رفع كفاءة الطرق والارتقاء بمستوى النظافة العامة لاسيما في محيط المصالح الحكومية من مدارس ومستشفيات ومراكز شباب وذلك تحت إشراف اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.

وانطلقت مبادرة "أجمل قرية"، في قرية محلة القصب، إحدى أكبر قرى مركز كفر الشيخ، تحت قيادة وإشراف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك من خلال أول حملة نظافة موسعة بالقرية استهدفت رفع كفاءة النظافة بها وكذلك محيط المدارس ومراكز طب الأسرة.

ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رئيس القرية بالاستجابة الفورية لجميع المواطنين وحل مشاكلهم ورفع جميع المخلفات والأتربة من جميع الشوارع ، مشددًا على تحرير محاضر بيئة لجميع المخالفين بوضع قمامة ومخلفات حيوانات في محيط الشوارع العامة.

ومن جانبه، تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، انطلاق مبادرة أجمل قرية بقرى مركز كفر الشيخ ، موجهًا برفع كفاءة النظافة بالقرية الأم وجميع التوابع ، والتركيز على النظافة بمحيط المدارس والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ، بالإضافة إلى الشوارع الفرعية بكل قرية وتابع .

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الاهتمام بحالة النظافة العامة وخاصة في محيط المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، مشددًا تعليماته على عدم حرق قش الأرز بجميع القرى والتنبيه على جميع المزارعين بعدم الحرق حفاظًا على الصحة العامة والبيئة وتوعية المزارعين بأهمية تدوير قش الأرز.
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ
أجمل قرية .. مبادرة لرفع كفاءة النظافة والطرق في كفر الشيخ

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