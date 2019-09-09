بـ فستان مرصع بالألماس .. ياسمين صبري في أبهى إطلالة بأحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام من أحدث جلساتها التصويرية.وظهرت ياسمين صبري بإطلالة جذابة ارتدت خلالها فستانا أصفر مرصعا بالألماس مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي، وتركت شعرها منسدلا إلى الخلف .وحظيت الصورة بردود واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "قمررر" و "جمالك " و "انتي مثلي الاعلي" و "جميلة الجميلات ".كانت ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، والذي شارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.