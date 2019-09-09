نشأت الديهي: عمال مصر تركوا أشغالهم للعمل على التوك توك

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك قرارا باستبدال التوك توك بعربات ميني فان للقضاء على عمالة الأطفال والتصدي للجرائم المترتبة على وجوده، مشيرًا إلى أنه تم حصر ما يقرب من نصف مليون توك توك في مصر، وتم ترخيص حوالي ربع مليون منهم للعمل بالقرى، على أن تعمل العربات الميني فان في المدن ولن يُضار أحد.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن التوك توك جلطة في شريان الاقتصاد المصري ونتيجة لتواجده ترك العديد من الصنايعية والفنيين أعمالهم للعمل على التوك توك.



وتابع "الديهي"، أن التوك توك يتسبب في التلوث البصري والسمعي وتلوث الهواء، ويتسبب في الزحام ووقوع الحوادث، وهو ليس اختراع مصري، مشددًا على أن معظم العاملين على التوك توك كانوا يعملوا بمهن اخرى وتركوها للعمل بالتوك توك، مشددًا على أن استبدال التوك توك ليس ابتزاز وإنما محاولة لتنظيم الموضوع.



وأعرب "الديهي"، عن أمله في أن يتفاعل الجميع مع تنفيذ قرار استبدال التوك توك، معقبًا: "مفيش مسئول عايز يضايق الناس، والحكومة المصرية عاقلة ورشيدة، وتبحث عن المصلحة العامة".