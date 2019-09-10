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منوعات

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
أحمد شريف
انتقمت عصابة اجرامية من أحد المغتصبين المشتبه بهم بطريقة غريبة ودموية  من خلال الامساك به وتعذيبه وجعل أحد الكلاب الشرسة يلتهم اعضائه التناسلية

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، امسكت العصابة الدموية بالرجل الثلاثيني بعد اتهامه باغتصاب سيدة بالمكسيك الشهر الماضي.

وكشفت صور صادمة رجل مكبل اليدين رقدًا على الأرض، في حين يحاوطه خمس من رجال عصابات.

وأوضحت الصحيفة، أن العصابة أجبرت احد كلابها المفترسة على نهش أعضاء الرجل الحساسة انتقامًا منه بعد اغتصابه إحدى السيدات. 

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه في السنوات الأخيرة "زادت أساليب التعذيب على أيدي المنظمات الإجرامية المكسيكية من مستوى قساوتها.

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