رضا مناشدة أهل الخير: مساعدة فى علاج السرطان ومعاش شهري

ناشدت رضا حسني جنيدي، ٤٢ سنة، وتسكن بعزبة مدكور في أبوالنمرس بالجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في توفير دخل شهري للإنفاق منه على جلسات علاجها، ومصاريف أولادها، حيث إنها مطلقة ومريضة سرطان وتعمل على ماكينة خياطة اشتراها فاعل خير لها من قبل، لتساعدها في مواجهة أعباء الحياة.



وتقول فى رسالتها: "بعد أن أنجبت طفلين، وازدادت المشكلات مع زوجي بسبب عدم تحمل المسئولية وأصبت بالسرطان، فلم يصبر علي وطلقني، واضطررت أن أعيش أنا وأبنائي في بيت أبي".



وأضافت: "بدأت أنتبه لمرضى الخبيث وعلاجي، فقمت بعمل قرار على نفقة الدولة لتكلفة العلاج الكثيرة وعلى مدى سنوات عملت جلسات كيماوي ويود مشع، ووصلت تكلفة العلاج ١٦٠٠ جنيه شهريا، وتم استئصال الغدة الدرقية، نحن الآن على أبواب المدارس، وعاوزة أدبر مصاريف علاجي، إضافة إلى احتياجات أولادي بالمدرسة، ولا أعلم كيف أدبر تلك المصاريف والأعباء لا حصر لها".



ويمكن التواصل مع الحالة على رقم ٠١١٢٠٨٥١٨٦٤



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

