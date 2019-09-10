وفاة أحمد الشقيري.. لماذا لم يرد الإعلامي السعودي على شائعات موته؟

وفاة أحمد الشقيري إثر أزمة قلبية.. خبر مزعج بكل تفاصيله، فـ الإعلامي السعودي التنويري صاحب الخواطر التي أدهشنا بحلقات برامجه من كل أنحاء العالم عن تجارب ناجحة وفكر مستنير يتمنى تطبيقه في بلادنا، لم يكن خبر رحيله عنا أو فاته - كما أشيع - سهلا أو هينا على محبيه .



وفاة أحمد الشقيري بأزمة قلبية قابلها المتابعون بتساؤلات تأخرت الإجابة عنها، حتى صدر بيان من أسرة الإعلامي الدعوي لينفي تلك الشائعات، وتوالت التغريدات التي استنكرت الشائعات حول وفاته .



الأسرة قالت في بيانها أن أن كل ما تداولته المواقع في هذا الشأن عاري من الصحة، كما ناشدت أسرة أحمد الشقيري ،بعدم الانسياق وراء الشائعات وعدم نشر أي أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها ".



من جانبه امتدح مذيع الراديو أحمد يونس، الإعلامي أحمد الشقيري في خضم تلك الشائعات قائلا "#احمد_الشقيري من افضل الاعلاميين ان لم يكن الافضل، قدم الإعلام الهادف الممتع الشيق، غير التافه وغير الممل، فهو نموذج يحتذى به لكل إعلامي متميز، ولكل إعلامي متواضع النجاح مثلي يريد ان يتعلم ويقدم اعلاما انسانيا... الله يباركله فى عمره ويعطيه الصحه والعافيه، هو بخير الحمد لله . #احمد_الشقيري من افضل الاعلاميين ان لم يكن الافضل

قدم الاعلام الهادف الممتع الشيق

غير التافه وغير الممل

فهو نموذج يحتذى به لكل اعلامي متميز

ولكل اعلامي متواضع النجاح مثلي يريد ان يتعلم ويقدم اعلاما انسانيا...

الله يباركله فى عمره ويعطيه الصحه والعافيه

هو بخير الحمد لله — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) September 8, 2019

من هو أحمد الشقيري ؟



أحمد مازن أحمد أسعد الشقيري، عُرف في الوطن العربي ببرامجه الهادفة التنويرية مثل سلسلة يلا شباب، خواطر، وقُمرة التي لقيت صدى واسع ومشاهدات مليونية على العديد من الشاشات العربية ومواقع التواصل الاجتماعي .



ينحدر أحمد الشقيري من أصول حجازية من قبيلة الشقيرات التي نزحت من الحجاز إلى مصر ثم إلى عكا، وأحمد الشقيري حفيد السياسي أحمد أسعد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وعمل جده أيضا في السعودية بمنصب وزير الدولة لشؤون الأمم المتحدة في عهد الملك سعود من عام 1957 إلى عام 1962 .



لم يرد على شائعة وفاته



لم ينفي أحد الشقيري شائعة وفاته بنفسه سواء في بيان إعلامي أو عبر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظل الإعلامي يتابع الأنباء دون تكذيب حتى بادرت الأسرة بذلك دون أسباب معلومة .



في الحالات المشابهة يخرج الشخص الذي تواردت حوله الشائعات بكتابة بوست على صفحته ربما ليس له علاقة بالأمر لكن لإثبات تواجده وهو ما لم يفعله الشقيري، ربما بسبب عدم اهتمامه بالشائعة من الأساس أو انشغاله أو توكيل الأسرة بتوضيح الأمر حتى لا يدفع المروجون لمزاولة الأمر وصرفه عن مشاغله .



آخر ما كتبه الشقيري على تويتر كان يوم 8 أغسطس حيث امتدح تطبيق على الهواتف يهدف إلى تيسير مناسك الحج على حجاج بيت الله الحرام .