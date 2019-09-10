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رياضة

جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه .. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم جنش ومرتضى منصور
محمد رشاد
كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حقيقة تصريحات رئيس النادي مرتضى منصور عنه خلال الفترة الأخيرة.

وقال جنش خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رئيس الزمالك مرتضى منصور قال لي أن التصريحات التي تقال ضدك مني تم تحريفها ، ولا أساس لها على الإطلاق".

وأكمل جنش حديثه عن مرتضى منصور: "قال لي إنك مثل نجلي أمير وأحمد، كما أنهم تحدثوا معي ويطمئنون على إصابتي دائمًا ، وأشكر الجميع على الدعم، أجتهد لعودتي فى أقرب وقت ممكن إلى الملاعب ".

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