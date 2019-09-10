جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه .. فيديو

كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حقيقة تصريحات رئيس النادي مرتضى منصور عنه خلال الفترة الأخيرة.



وقال جنش خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رئيس الزمالك مرتضى منصور قال لي أن التصريحات التي تقال ضدك مني تم تحريفها ، ولا أساس لها على الإطلاق".



وأكمل جنش حديثه عن مرتضى منصور: "قال لي إنك مثل نجلي أمير وأحمد، كما أنهم تحدثوا معي ويطمئنون على إصابتي دائمًا ، وأشكر الجميع على الدعم، أجتهد لعودتي فى أقرب وقت ممكن إلى الملاعب ".