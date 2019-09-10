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فن

كل سنة وأنا طيب.. أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده بنشر صورة نادرة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
أكرم حسني
أكرم حسني
سعيد فراج
نشر الفنان أكرم حسني صورة نادرة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها خلال مرحلة الطفولة، ليحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره وأصدقاءه، ليعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة و انا طيب".

أكرم حسني أثار الجدل باحتفاله بعيد ميلاده، حيث أن تاريخ ميلاده المدون على جوجل هو (10 يوليو 1974)، ليتسائل متابعيه عن تاريخ ميلاده الحقيقي، بعدما أعلن أن اليوم 10 سبتمبر هو يوم مولده.

وانهالت التهاني على أكرم حسني بعيد ميلاده، من أصدقاءه الفنانين، إذ علقت زينة قائلة: "happiest birthday"، فيما كتب عمرو عبد الجليل: "كل سنة وانت طيب يا اكرم".

وعلَّق كريم فهمي: "كل سنة وانت طيب يا صديقي"، وتبعته نسرين أمين: "كل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسنى كان فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني وأمينة خليل وإخراج محمد سامى أيضا.

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كل سنة و انا طيب

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