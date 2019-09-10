3 أسرار لـ سلق اللحم بطريقة سريعة

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي 3 أسرار لسلق اللحم و نصائح للحصول على شوربة مميزة مع الحفاظ على أن يكون اللحم طريا دون أن يستغرق المزيد من الوقت في التسوية .



تهيئة اللحم



يجب أن تترك شريحة اللحم لتصل إلى درجة حرارة الغرفة، إذا كانت في الثلاجة أو الفريزر لهذا يفضل تركها في الخارج لتفقد برودتها؛ لأن هذا يساعد على الإسراع في عميلة الطهي فاللحوم الدافئة تستغرق وقتًا أقل في الطهي، بالإضافة لموائمة درجة التسوية للجزء الخارجي والداخلي من شريحة اللحم وهو ما يسرع تسويتها.



درجة الحرارة



درجة حرارة الإناء من أهم المؤثرات التي تحكم سرعة تسوية اللحوم الحمراء، يفضل أن يكون الإناء ساخنا وكذلك محتوياته والمياه مغلية؛ لأن هذا يساعد على تسوية اللحوم سريعًا وبطريقة صحيحة، دون أن تفرز عصارتها ويتغير مذاقها وتستغرق الكثير من الوقت.



وعند ترك اللحوم على النار، يفضل عدم وضعها على درجة حرارة منخفضة أو متوسطة، لأن هذا لا يحميها من الحرق كما تظنين ولكن يمنعها من التسوية الجيدة والمطلوبة، فاللحوم بكافة أنواعها يفضل أن توضع على درجة حرارة عالية، حتى تأخذ وقتها المناسب للتسوية.



الإناء المحكم



يجب تغطية الإناء عند سلق اللحوم بعد وضع كافة مكوناتها، حتى يتم الحافظ على الحرارة الكامنة للطهي مما يساعد على تمام تسوية اللحوم في أسرع وقت، لأنه عند ترك الإناء دون تغطية محكمة أثناء طهي اللحوم، فأنت بذلك تفرغين حرارتها وكأنك طهيتها في مياه باردة.



ملحوظة



يجب عدم وضع الملح إلا بعد انتهاء التسوية؛ لأن وضعه مبكرا في بداية السلق يمنع اللحم من التسوية السريعة وتستغرق الكثير من الوقت.