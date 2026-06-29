تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة أم وجنينها بمستشفى قها التخصصي

نجح فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى قها التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، في إنقاذ حياة سيدة حامل في شهرها التاسع وجنينها، بعد وصولها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، سيدة حامل تعاني من انفجار كامل لكيس المياه المحيط بالجنين، إلى جانب إصابتها بأنيميا حادة، ودخولها في حالة غيبوبة وشبه فقدان كامل للوعي، ما استلزم التعامل معها بشكل فوري باعتبارها من الحالات الحرجة.

وفور تقييم الحالة، أعلن الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد حالة الطوارئ، وتم تجهيز المريضة لإجراء عملية قيصرية عاجلة، بالتزامن مع قيام فريق التخدير بتعويض فقدان الدم من خلال نقل أكياس دم داخل غرفة العمليات، للحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية للأم أثناء التدخل الجراحي.

وأسفرت سرعة الاستجابة والتنسيق بين فرق النساء والتوليد والتخدير والتمريض عن نجاح العملية، حيث وُلد الطفل بحالة مستقرة، فيما استقرت الحالة الصحية للأم بعد انتهاء الجراحة، وتم نقل المولود إلى قسم الحضانات لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت إدارة مستشفى قها التخصصي أن نجاح التدخل الطبي يعكس جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ على مدار الساعة، بفضل تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية، واتباع أحدث بروتوكولات الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة للمرضى.

وأضافت أن المستشفى تواصل تطوير خدماتها ورفع كفاءة الفرق الطبية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بهدف تقديم رعاية صحية متميزة والاستجابة الفورية للحالات الحرجة، بما يسهم في الحفاظ على حياة المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.