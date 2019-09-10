وديا .. قنا الرياضي يكتسح شعب قوص 12-0

حقق الفريق الأول لنادي قنا الرياضي الفوز وديا علي فريق شعب قوص ،بنتيجة كبيرة 12-0 ،ضمن وديات الفريق استعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.



سجل أهداف اللقاء أحمد رشدى الهدف الأول من ضربة جزاء ،وأضاف أسلام أبوعمره الهدف الثانى ،وعبدالله دومنيك الهدف الثالث، وأحمدعبدالكريم سجل هدفين متتاليين ، لينتهي الشوط الأول بخمسة أهداف ،وفي بداية الشوط الثانى سجل أمين لاعب الوسط المهاجم 4 أهداف متتالية ، وأضاف المهاجم محمود هدفين ،ثم أختتم إسلام عادل الأهداف بهدف لتصبح النتيجة 12/0 علي فريق شعب قوص .



وكان مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد، والجهاز الفنى بقيادة محمود إبراهيم ، استقروا على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.



واللاعبون هم:



أحمد محمد رمضان، إسلام عادل علي، أيمن شعبان علي متولي، محمد عبيد مبارك أحمد، عبدالله علي محمد علي، علي جادالله زكى محمد، محمد أحمد حامد عبدالحليم، أحمد حسن أحمد محمد، حازم كمال محمد حسن، حسن سعد محمد أحمد، وحميدو كمارا.