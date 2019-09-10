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رياضة

أحمد حسن: جاهز لأي منصب في المنتخب.. والجيل الحالي يحتاج لتعامل مختلف.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:40 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد رشاد
أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، أنه جاهز لأي منصب داخل منتخب الفراعنة خلال الفترة الحالية والدخول ضمن الجهاز الفني الجديد.

وقال أحمد حسن خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز آيان كان المنصب، هذا شئ يشرفني بكل تأكيد، وفي حالة اختاريهم لشخص أفضل من وجهة نظرهم فسندعمه".

وأكمل أحمد حسن: "بعيدًا عن المرشحين فيجب أن يكون الشخص لديه قوة شخصية وسيطرة ويقدر على التعامل مع اللاعبين، المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية، والجيل الحالي يحتاج إلى تعامل بشكل مختلف".

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