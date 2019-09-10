أحمد حسن يعلق على اقتراب سيرجيو راموس من تحطيم رقمه القياسي.. فيديو

علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم ولاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق على اقتراب سيرجيو راموس من تحطيم رقم مبارياته الدولية في صدارة لقب عميد لاعبي العالم.



وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حق مشروع لراموس بكل تأكيد، زي ما وصلتلي هتوصل لحد تاني، دي سنة الحياة، راموس بيجتهد ويستحق ده".



وأضاف أحمد حسن : "تصريحات راموس برغبته في تخطي رقمي منطقية، راموس قدامه 17 مباراة دولية لتجاوز رقمي وده رقم مش كبير".



واستكمل أحمد حسن "كان ممكن أوصل للمباراة رقم 200 دوليا ولكن أيام بوب برادلي وزكي عبد الفتاح كان ليهم وجهة نظر اني مكونش موجود رغم اني كنت أساسي في الزمالك".



وأضاف أحمد حسن :"كان في تعنت ضدي من جانب الجهاز الفني بسبب اتهامهم إني بسيطر على اللاعبين وقوي الشخصية، برادلي لعب 37 مباراة شاركت انا في 7 منهم بس ".